أعضاء مؤتمر ستار وTEV-DEM: يجب تصعيد مقاومة الشعوب ضد العزلة

بعد مرور 22 عام على أسر القائد عبد الله أوجلان، تشدد الدولة التركية العزلة على القائد يوماً عن يوم.

أبدى أعضاء مؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ردود فعل ساخطة حيال هذه العزلة.

'القوى المهيمنة تريد القضاء على ثورة الشعوب'

أشارت الإدارية في مؤتمر ستار، ابتسام الحسين، إلى أن تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان تؤثر على شعب شمال وشرق سوريا وقالت: "يصعّد شعب شنكال وشمال وشرق سوريا من وتيرة مقاومته وهذا ما يدفع الدولة التركية إلى تشديد العزلة على القائد".

وحذر القائد عبد الله أوجلان في وقت سابق من التهديدات ضد الإيزيديين والمجازر بحقهم وخاصة في شنكال.

ونوهت ابتسام إلى ضرورة تنظيم الشعب نفسه ضد القوى المهيمنة التي تريد القضاء على ثورة الشعوب، مضيفة: "فالقوى المهيمنة تتدخل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويستهدفون المدنيين بكل الطرق الممكنة، وينتهكون معايير حقوق الإنسان، وكل هذا يجري بيد الدولة التركية المحتلة".

عرقلة اللقاء بالقائد أوجلان لمنع انتشار أفكاره

من جانبه اعتبر عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، شيرو شيرو، أن أسر القائد عبدالله أوجلان :" هي قضاء على السلام. ومع ذلك استطاع القائد أوجلان من داخل السجن نقل مشاريعه من أجل السلام وأخوة الشعب والبراديغما الديمقراطية إلى الشعوب، وبدورها الدولة التركية أدركت تأثير آراء القائد على المجتمع ولذلك بذلت كل جهودها لقمع هذه الآراء وفي النهاية سدت الطريق أمام اللقاء بالقائد أوجلان".

منذ السابع من آب عام 2019 وطلبات محاميي القائد أوجلان للقاء به تبقى دون إجابة.

وأوضح شيرو أن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان هي عزلة على شعب روج آفا، وتابع: "لكن المجتمع تدرب على أفكار القائد لذلك تمكن من المقاومة واستطاع تنظيم نفسه بناءً على أفكار القائد أوجلان".

'لن تفلت الدولة التركية من هذه الجريمة'

وذكر شيرو أن الدولة التركية المحتلة بتشديدها العزلة على القائد عبدالله أوجلان لا تولي اهتماماً لحقوق الإنسان، وقال: "لهذا يجب على شعب روج آفا أن يكون على أتم الجاهزية على مختلف الصعد ويقوض سياسات المحاكة ضده ويواصل كفاحه".

وأضاف شيرو: "لو حدث شيء للقائد لن تسلم الدولة التركية من هذه الجريمة، ومن الأفضل لها التعامل مع الشعب الكردي والقائد أوجلان من خلال الطرق والوسائل السياسية والسلمية".

وعن رفع العزلة قال شيرو شيرو إن شعارهم الدائم هو "المقاومة حياة"، وأشاد بمقاومة السجون، مضيفاً: "المقاومة داخل السجون هي مقاومة تاريخية. وكما كُسِرَ جدار الخوف بالطلقة الأولى للشهيد عكيد فسيكسر جدار العزلة ضد القائد عبدالله أوجلان من خلال مقاومة السجون وانتفاضة شعب روج آفا".

(ر)

ANHA