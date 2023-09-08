أعضاء مجلس دير الزور المدني يدعون للحفاظ على المنشآت الخدمية

في الوقت الذي كان المقاتلون يمشّطون فيه بلدات دير الزور لملاحقة خلايا داعش وتجار المخدرات والخارجين عن القانون خلال عملية "تعزيز الأمن"، نهب المرتزقة مزار الشهداء ومنازل القرويين والمنشآت الخدمية ودمروا البنية التحتية للمنطقة.

علّق أعضاء مجلس دير الزور المدني على ذلك، ودعوا إلى الحفاظ على هذه المنشآت، وعدم الانجرار وراء محاولات الفتنة التي تسعى بعض الجهات إلى إشعالها.

الرئيس المشترك للجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، ثائر الكريد، ناشد شيوخ ووجهاء دير الزور التنسيق بشكل جدّي ومنظّم مع قوات سوريا الديمقراطية، كما ناشد أهالي دير الزور عدم الانجرار وراء الفتن التي تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة.

ودعا إلى عدم تخريب المنشآت الخدمية والعامة، مؤكداً في الوقت نفسه "الاستمرار في عملنا لتقديم الخدمات لأهلنا في دير الزور".

من جانبها، رأت الرئيسة المشتركة للجنة الزراعة والري في مجلس دير الزور المدني، فيحاء المصطفى، أن محاولات الفتنة تهديد لمشروع الإدارة الذاتية ويرمي إلى ضرب المشروع الديمقراطي واللحمة الوطنية.

وباسم النساء، دعت جميع أطياف دير الزور لعدم الانجرار وراء الفتنة، والمحافظة على جميع المؤسسات المدنية التي تخدم المنطقة والابتعاد عن حمّام الدم، والاتجاه نحو الطرق السلمية لحل "هذه الأزمة".

فيما أوضح الإداري في لجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني، أحمد خيري، أن الواقع الحالي لا يمثل كل أهالي المنطقة في دير الزور، "إنما هي أجندات خارجية تدخلت".

وطالب وجهاء العشائر كل الموجودين في دير الزور "بعدم الانصياع وراء الهدف الذي يريده الأجانب وهو تخريب هذا البلد، وعدم تخريب الممتلكات وعدم الوقوف في وجه عملية "تعزيز الأمن" بل الوقوف إلى جانبها".

وأكد "نحن نقف مع أهلنا وقواتنا العسكرية في تحقيق الأمن والاستقرار ونطالب إخواننا وجهاء العشائر بالتدخل والحفاظ على ممتلكات هذا البلد والتي كسبناها خلال 5 سنوات، فحتى أعظم الأنظمة لا تحققها خلال 5 سنوات من مشافي ومدارس".

وطالب الوجهاء أيضاً "بالتدخّل وإيقاف ما تقوم به العصابات التي تدخل من الطرف الثاني، حيث شارك فيها النظام وبعض المستفيدين وتركيا شاركت وإيران وكلها تتصيد في الماء العكر".

(س ر)

ANHA