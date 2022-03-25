أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي: بالحماية الجوهرية نحمي وجودنا

تكمن أهمية الحماية الجوهرية في الدفاع عن النفس والحفاظ على مكتسبات وقيم المجتمعات وتحقيق انتصارات ضد الأنظمة الاستبدادية والقوى المهيمنة، والتصدي لكافة حملات الإبادة.

وبهذا الصدد، شدد أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، على ضرورة تلاحم شعب المنطقة بكافة مكوناته للدفاع عن أرضه والتصدي لكافة حملات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها على شمال وشرق سوريا.

لا خيار غير الحماية الجوهرية لحماية الوجود

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، علي مصطفى، شدد على ضرورة إدراك أهمية الحماية الجوهرية للحفاظ على المكتسبات، وقال: "في ظل الصراع الذي نعيشه، علينا أن نعتمد على أنفسنا في حماية أرضنا إلى جانب قواتنا العسكرية".

وتابع بالقول: "الحماية الجوهرية ضرورة حتمية وتكمن أهميتها في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تنظيم الشعب، وتلاحم كافة مكونات حي الشيخ مقصود والأشرفية للتصدي لهجمات المرتزقة مثال على ذلك".

ونوه علي إلى أن الحماية الجوهرية لا تأتي من العدم إنما للتصدي لأي حركة تُشكل خطراً على الوجود، وقال: "لا نستطيع أن نثبت أنفسنا وأن نكون أحراراً إلا من خلال الدفاع عن ذاتنا وأرضنا".

بيّن علي أن الحماية الجوهرية التي يقوم بها الشعب تمد القوات العسكرية التي تحارب على الخطوط الأمامية بالقوة والإرادة وقال: "صمود الشعب في الداخل يساهم في مد القوات العسكرية بدافع الصمود والقوة والإرادة".

الحل الأمثل لتحرر الشعوب هو الحماية الجوهرية

أما عضوة مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي روشين موسى، فقالت: "مسألة الحماية الجوهرية ليست بالجديدة إنما منذُ القِدم وخاصية الدفاع عن الذات موجودة لدى الإنسان لحماية نفسه من الأخطار".

روشين شددت على ضرورة اتباع نهج الحماية الذاتية وضرورة انتشارها في المجتمعات للتخلص من الأخطار التي تهدد الوجود، وقالت: "إن الهجمات التي يتعرض لها أهالي شمال شرق سوريا وبالأخص الشعب الكردي يتطلب منه الدفاع عن وجوده".

وأكدت روشين على أن الشعب الذي يتخذ مبدأ الحماية الجوهرية أساساً له لن تستطيع أي قوة كسر إرادته، وقالت: "علينا الاستمرار على هذا النهج لنحمي مكتسباتنا ونُفشل مخططات الأعداء".

روشين ذكرت المقاومة التي سطرها أهالي حي الشيخ مقصود والأشرفية ضد المرتزقة على أسس حرب الشعب الثورية وقالت: "تلاحمت مكونات المنطقة بروح وطنية ووقفت إلى جانب القوات العسكرية وهزمت ودحرت المرتزقة من الحي".

"لا حياة دون الدفاع عن الذات والأرض"

بدوره أشار أمين عليكو وهو عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، إلى أن الحماية الجوهرية موجودة في فطرة الإنسان، وتعد من أساسيات الحياة كالطعام والماء والتكاثر، وقال: "لا وجود للحياة دون وجود الحماية الجوهرية".

قارن أمين عليكو بين المناطق التي احتلتها تركيا ومناطق الإدارة الذاتية وقال: "تشهد المناطق المحتلة فلتان أمني وفساد وفوضى أما مناطق الإدارة الذاتية وبسبب اعتمادها على مبدأ الحماية الجوهرية تشهد استقراراً وأماناً".

وعن تهديدات الدولة التركية باحتلال وقضم الأراضي السورية، قال: "تهديدات الدولة التركية مستمرة، منذ بدء الأزمة السورية، وإلى الآن تطمع تركيا باحتلال مناطقنا، وما يتوجب علينا هو اتخاذ مبدأ الحماية الجوهرية سبيلاً للتصدي لمخططاتها".

(ك)

ANHA