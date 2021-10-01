أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن إلى محاسبة أردوغان على سلوكياته القمعية تجاه الكرد

وقاد السناتور الأمريكي كريس فان هولين، وهو ديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والجمهوري جيمس لانكفورد، يوم الخميس، جهداً من الحزبين يحثّ الرئيس جو بايدن على تحميل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "المسؤولية عن مساعي الأخير لحرمان السكان الكرد في تركيا من حقوقهم، وكذلك تقويض التعددية السياسية في البلاد، وتشديد قبضته على السلطة من خلال وسائل مناهضة للديمقراطية"، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وجاء في الرسالة الموجهة من قبل 10 سيناتورات إلى الرئيس الأمريكي: "نكتب بقلق عميق بشأن قرار المحكمة الدستورية التركية في حزيران 2021 بقبول لائحة اتهام ضد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في محاولة لحل ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد".

وتابعوا: "نحثّكم على إدانة مساعي الرئيس أردوغان المتصاعدة بقوة، لحل أكبر حزب سياسي مؤيد للكرد في البلاد، والعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لمنع المزيد من التراجع الديمقراطي في تركيا".

وأضافوا: "على مدى السنوات العديدة الماضية، شنّ الرئيس أردوغان حملة منهجية لتقييد حقوق حزب الشعوب الديمقراطي".

وختموا قائلين: "نحثّكم على التمسك بقيمنا الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في علاقاتنا مع تركيا، وبالتنسيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، على الرئيس أردوغان أن يفهم بأن أي محاولة لحل حزب الشعوب الديمقراطي، أو احتجاز أعضائه، أو منعهم من تولّي مناصبهم، سيؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على تركيا".

ووُقّع الخطاب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين، وجيمس لانكفورد ورون وايدن وتوم تيليس وجيف ميركلي وجين شاهين وأنغوس كينغ وكوري بوكر وإد ماركي وشيرود براون.

(م ش)