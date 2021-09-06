أعضاء في لجنة القائد: نهدف لممارسة ضغوط على المجتمع الدولي لرفع العزلة

منذ أكثر من 22 عاماً تمنع الدولة التركية أسرة القائد عبد الله أوجلان ومحاميه من زيارته أو الكشف عن وضعه، على الرغم من مئات الطلبات المقدمة للمحاكم التركية والتي قوبلت بالرفض.

ويرى أعضاء لجنة حرية القائد التي تأسست في الطبقة منذ أشهر، أن تركيا والدول الرأسمالية" بعدما أيقنت أن فكر القائد أصبح يشكل خطراً عليها، حاكت له المؤامرات حتى تم اعتقاله، وفرضت عليه عزلة مشددة لوأد فكره وفلسفته التي كانت موجهة لكل شعوب العالم الحرة وليس لشعب معين أو لقومية معينة، إلا أن محاولاتها كمن يحاول حجب الشمس بالغربال".

العضو في لجنة القائد فراس رشو أوضح أن فكر القائد عبدالله أوجلان تجاوز نطاق "القومية الواحدة ونادى بحرية جميع شعوب الأرض ومحاربة التسلط والرأسمالية".

ويرى فراس رشو أن القائد طرح في فلسفته الحلول لكل مشاكل وأزمات الشرق الأوسط والعالم، مستشهداً بالوضع المتقدم الذي تعيشه مناطق الإدارة الذاتية التي تأسست على فلسفة القائد "على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتها ولا تزال تواجهها".

من جانبها أشارت العضوة في لجنة القائد، شذى الحسين، إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو الضغط على المجتمع الدولي ، وعلى الحكومة الفاشية التركية بشكل خاص لفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان الذي أصبح رمزاً لكل إنسان حر"، منوهة الى أن تركيا "لم ولن تستفيد من هذه العزلة؛ لأن فكر القائد انتشر في كل أرجاء العالم".

وجدد فراس رشو وشذى الحسين ندائهما للمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على تركيا والسماح لمحامي القائد وعائلته بزيارته والاطمئنان عن صحته.

(س-ك/ مـ)

ANHA