أعضاء بلديات مقاطعة قامشلو : عدم تسليم جثماني الشهيدين استهتار بمناشدات الشعب الكردي

ندد أعضاء بلديات الشعب في مقاطعة قامشلو بخيانة الديمقراطي الكردستاني، وذلك خلال مشاركتهم في خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتوجه المتظاهرون رافعين صور شهداء خليفان إلى بوابة فيش خابور للتنديد بمواقف الديمقراطي الكردستاني وعدم استجابته لمطالب الأهالي بتسليم جثماني الشهيدين سردم وتولهدان إلى ذويهما.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أدلى أعضاء بلديات مقاطعة قامشلو ببيان إلى الرأي العام، وقرئ البيان من قبل عضوة لجنة البلديات في المقاطعة، منال محمد أمين.

وندد البيان في مستهله بمشاركة مسلحي الديمقراطي الكردستاني ومرتزقة لشكري روج في الكمين الذي نصب لقوات الكريلا، "إن قوات الديمقراطي الكردستاني ولشكري روج وبناءً على التعليمات التركية شاركوا في قتل أبناء جلدتهم لزعزعة الأوضاع في مناطق الدفاع المشروع وروج آفا على وجه الخصوص".

واعتبر البيان أن ما قام به الديمقراطي الكردستاني من استهداف الكريلا وامتناعه عن تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما، هو ضرب لكل مناشدات القوى الوطنية وفئات الشعب عرض الحائط وتجاوز لكل الأعراف والقيم النبيلة، ولا يخدم سوى أعداء الشعب الكردي وفي مقدمتهم الفاشية التركية.

وأشار البيان إلى أن تأسيس مرتزقة لشكري روج يخدم الأجندات التركية، وأضاف:" لشكري روج لم يطلقوا طلقة واحدة في وجه أعداء الشعوب كمرتزقة داعش والاحتلال التركي، بل قاموا باستهداف قوات الدفاع الشعبي الذين يحمون حرية وكرامة الشعب الكردي ومكونات المنطقة".

هذا ومن المقرر أن يشارك يوم غد الحزب الشيوعي الكردستاني في خيمة الاعتصام.

(ع ع/آ)

ANHA