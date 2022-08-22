أعضاء بحزب سوريا المستقبل: الشعب متكاتف ومتلاحم رغم الهجمات المكثفة

نتيجة الصمت الدولي بشكل عام، و"الدول الضامنة" وحكومة دمشق بشكل خاص، تزيد دولة الاحتلال التركي من هجماتها عبر الطائرات الحربية والمسيّرات، وترتكب المجازر بحق أبناء المنطقة.

وبهذا الصدد، تحدث لوكالتنا الإداري في مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل في دير الزور علي السعيد الذي قال "كثف الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماته على شمال وشرق سوريا عبر وسائل متعددة منها المسيّرات والخلايا النائمة والهدف الرئيس هو إفراغ المنطقة من شعبها".

أوضح علي السعيد "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى تهجير الشعب في هذه المناطق لتغيير ديموغرافيتها بشكل عام وتفرقة المكونات وبث الفتنة فيما بينهما".

وأكد "في الفترة الأخيرة اختلفت المعادلة من الناحية العسكرية، فعندما كان الاحتلال التركي يشن هجماته كان السكان ينزحون من مناطقهم على الفور إلى المناطق الآمنة، أما الآن فنرى عكس ذلك، نرى تكاتف وتلاحم الشعب في شمال وشرق سوريا على الرغم من الهجمات المكثفة".

ولفت السعيد "نقف صفاً واحداً مع الإدارة الذاتية، ومشروع الإدارة الذاتية هو مشروع واحد لكافة المكونات ولن ينجح الاحتلال التركي بإفشال هذا المشروع ولن يستطيع أن يغير اللوحة الفسيفسائية في شمال وشرق سوريا".

ونوّه السعيد "دولة الاحتلال التركي لا تريد مصلحة الشعب السوري، بل تريد تحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري وتسعى جاهدة لإعادة الحلم العثماني إلى المنطقة مهما كانت النتائج، فلا فرق لديها إن تهجّر الشعب السوري وإن قُتل. همها الوحيد هو تحقيق مصالحها فقط".

وبّين السعيد في ختام حديثه، "مع اقتراب الانتخابات التركية نلاحظ تصعيد الهجمات على الشمال السوري، والهدف هو بقاء أردوغان في السلطة، وتصدير الأزمة الداخلية إلى دول الجوار".

الإدارية في مجلس الشباب بحزب سوريا المستقبل في دير الزور رهف جدعان، قالت إن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا جريمة ولا يمكن الصمت إزاءها، ويجب محاسبتها على جرائمها".

أوضحت رهف جدعان "هدف دولة الاحتلال التركي هو ضرب أمن واستقرار المنطقة، وإعادة الدولة العثمانية من جديد التي كانت تفرض أبشع أساليب الظلم بحق شعب المنطقة".

وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد للانتهاكات التركية وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وإيقاف الجرائم التركية في المنطقة بشكل عام".

(خ)

ANHA