أعضاء المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكان أعضاء هيئات الإدارة الذاتية قد تلقوا اللقاح الأول خلال شهر أيلول المنصرم، حيث أكد نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة بالإدارة الذاتية الدكتور، محمود العبد الله" أن حملات اللقاح جاءت بعد إجراء فحوصات شاملة للمتلقي والتأكد من خلوه من الأمراض المزمنة التي قد يؤثر اللقاح عليها وإدراج كل المعلومات والبيانات الشخصية ضمن بطاقة تمنح له".

وأشار الدكتور، محمود العبد الله، إلى أن "هذا الحملة تقوم بها هيئة الصحة لكافة مؤسسات الإدارة الذاتية والإدارات المدنية والذاتية التابعة لها، للوصول إلى مرحلة نستطيع أن نقول فيها إننا كسرنا حلقة العدوى".

وذكر الدكتور محمود العبد الله في نهاية حديثه " نحن لا نستهدف قطاعات محددة ولكننا نراعي القطاعات التي تُفرض طبيعة عملها عدم القدرة على مراجعة مراكز اللقاح؛ لذا نقوم بالجولات الميدانية ضمن كادر طبي مؤهل".

(رع/مـ)

ANHA