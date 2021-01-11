أعضاء الدورة الثانية للمجلس التشريعي في إدارة منبج يؤدون القسم

الجلسة عُقدت في صالة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية وسط مدينة منبج، بحضور 80 عضوًا وعضوة للمجلس التشريعي.

وخلال الجلسة أدى أعضاء الدورة الثانية القسم على العمل لتحقيق العدالة وفق منظومة الأمة الديمقراطية، ثم ناقش الحضور آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي ووجهوا أسئلة واستفسارات للرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو الذي بدوره أجاب عليها.

وشهدت الجلسة حضور الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي.

فيما يشار إلى أن الدورة الأولى للمجلس استمرت 4 أعوام.

(كروب/ج)

ANHA