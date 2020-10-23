أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون إلى التحقيق  بجرائم تركيا في شمال سوريا

دعا ثمانية وستون عضوًا في البرلمان الأوروبي إلى تشكيل وفد للسفر إلى شمال سوريا وجمع معلومات حول الوضع في مناطق الإدارة الذاتية حاليًا وسابقًا، حيث اتُهمت المجموعات المدعومة من تركيا بارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم حرب، وذلك بحسب موقع المفوضية الأوروبية التركية المدنية.

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة التركية بوقف دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لجميع الجماعات المتورطة في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان الموثقة في تقرير الأمم المتحدة عن سوريا.

الجدير بالذكر أنه قد توصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى ارتكاب المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، عمليات نهب ممنهج، وعنف جنسي، ومصادرة ممتلكات، وحرمان تعسفي واسع النطاق من الحرية.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن "الضحايا، ومعظمهم من الكرد، والذين فروا من هذه الفظائع موجودون حاليًا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، داعين ساسولي إلى بدء "الحوار مع الهيئة السياسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والدخول في محادثات مع الأشخاص الذين فروا من المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي".

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن البدء بمحاكمة مرتكبي انتهاكات الحقوق وجرائم الحرب في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

(م ش)