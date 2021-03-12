أعضاء أحزاب سياسية في حلب: تكاتف المكونات أفشلت مؤامرات حزب البعث

بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الـ 17 على انتفاضة 12 آذار وللتعرف على أسبابها ونتائجها، التقت وكالتنا مع أعضاء عدة أحزاب سياسية في حي الشيخ مقصود والاشرفية بمدينة حلب.

عضو في حزب الديمقراطي الكردي السوري رمزي شيخ موس وصف انتفاضة قامشلو بأنها كانت بداية شرارة الحراك السوري، وقال: "كانت مؤامرة من قبل حزب البعث الشوفيني لبث الفتن بين العرب والكرد، إلا أن تلك المؤامرات بائت بالفشل من خلال تكاتف كافة المكونات بوجه الفتن".

وتابع رمزي حديثه " نرى اليوم الشعب في شمال وشرق سوريا متمسك بوحدته في ظل الادارة الذاتية متخذين من مبدأ أخوة الشعوب سبيلاً لهم للعيش بحياة حرة ندية ولبناء سوريا ديمقراطية تعددية".

ومن جانبها قالت الناطقة باسم مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل بحلب خالدة عبدو: " انتفاضة قامشلو كانت مؤامرة مدبرة من قبل النظام البعثي ضد شعوب المنطقة والهادفة لخلق الفتن بين مكونات المنطقة ولكن هذه السياسة الشوفينية انتهت بالفشل لأن إرادة الشعوب التواقة للحرية اثبتت أنها لا تنجر خلف المؤامرات".

وناشدت خالدة في نهاية حديثها كافة النساء السوريات ان يقفن صفاً واحداً للسعي لخلق سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

أما عضو في حزب الديمقراطي الكردي السوري محمد حيدر فنوه إلى أن حزب البعث منذ تأسيسه يحاول زرع الفتن بين شعوب المنطقة، وقال: "يسعى حزب البعث إلى بث الفتن بين مكونات المنطقة لاستهدافه مبدأ أخوة الشعوب، فنرى اليوم في دير الزور يحاولن دعم الخلايا والمجموعات لبث الفتن بين العشائر العربية لزعزعة الأمن في المنطقة لأنهم يعلمون جيداُ بان تلك النزاعات ستفشل ضمن مشروع الأمة الديمقراطية".

وأردف بالقول: " شعبنا قدم قوافل من الشهداء الذي كانوا ضحايا لتلك المؤامرات والفتن، ولكن دماءهم وتضحياتهم كانت الشرارة التي أدت إلى تفجر الحراك السوري".

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ANHA