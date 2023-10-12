أعداد قتلى وجرحى الحرب الإسرائيلية مع حماس تجاوزت الـ 10 آلاف

مع دخول الحرب بين حماس وإسرائيل يومها السادس، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1200 قتيل و5600 جريح، فيما وصلت حصيلة الضحايا الإسرائيليين إلى 1200 قتيل و2400 جريح.

وأفادت الأمم المتحدة اليوم بأن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على النزوج من منازلهم في القطاع الذي يتعرض لقصف عنيف من قبل إسرائيل.

وبعد ظهر أمس، انقطعت الكهرباء في قطاع غزة بعد إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة هناك، نتيجة أمر إسرائيل بفرض "حصار كامل" على غزة ومنع جميع إمدادات الكهرباء والغذاء والماء والوقود من دخول القطاع.

ودولياً حذر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إيران من التورط في الصراع الإسرائيلي مع حماس، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقاً، في حين شكّل القادة الإسرائيليون حكومة حرب طارئة لتشكيل جبهة موحدة.

ودعت البرازيل التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد للمجلس الجمعة لبحث الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية الأربعاء.

(م ش)