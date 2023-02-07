أعداد ضحايا الزلزال في شمال كردستان يتجاوز 3500 شخص

وتعرضت ناحية بازارجق التابعة لمرعش في شمال كردستان إلى هزة أرضية بشدة 7.7 ريختر، تلاها هزة أخرى بشدة 7.6 ريختر. ما أسفر عن انهيار العديد من المباني ووصل تأثيرها إلى مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل خاص الشهباء وعفرين بالإضافة إلى إدلب واللاذقية.

وبحسب المعلومات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أتراك فقد وصل أعداد الذين فقدوا حياتهم جراء الزلزال إلى 3549 شخصاً حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 22168 شخصاً.

كما تفيد المعلومات أن الدولة التركية لم ترسل سوى القليل من المساعدة إلى المناطق المنكوبة كما لم تصل فرق الإنقاذ إلى العديد من النواحي وأرياف المناطق المنكوبة.

وتتزايد المخاوف من تزايد أعداد الضحايا بسبب تساقط الثلوج والبرد.

وأعلن رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر. وتشمل حالة الطوارئ 10 مدن بينها مرعش، ديلوك واسكندرون.

(ك)

ANHA