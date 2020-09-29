أعداد التلاميذ في مدرسة مخيم كري سبي تفوق ثلاثة أضعاف القدرة الاستيعابية لها

وتواجه إدارة مدرسة مخيم مهجري كري سبي مع بداية العام الدراسي مشكلة اكتظاظ التلاميذ الوافدين إلى المدرسة في ظل ضيق المكان المخصص لاستقبالهم.

هذا وافتتحت مدرسة مخيم مهجري كري في الـ 9 من شهر كانون الثاني من العام الماضي وهي عبارة عن 23 خيمة بقدرة استيعابية 400 تلميذ/ة، يشرف على العملية التعليمية فيها 32 معلمًا، من الاختصاصات كافة، وجميعهم من قاطني المخيم.

وتلقت إدارة مدرسة مخيم كري سبي وعودًا من الإدارة المدنية في الرقة برفد المدرسة بـ 30 معلم/ة من الاختصاصات كافة، وذلك كنوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الإدارة المدنية المذكورة آنفًا في خدمة المهجرين الذين تقاعست المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة عن مساعدة أبنائهم بنيل أبسط حقوقهم ألا وهو التعليم الذي تضمنه له منظمات حقوق الإنسان بحسب مواثيقها وقوانينها.

ومع بداية العام الدراسي الحالي توافد إلى المدرسة 1200 تلميذ/ة من أبناء المخيم، مما سبب مشكلة كبيرة في توزيعهم على الصفوف.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لمدرسة المخيم معروف الشيخ صالح: "إن العدد الحالي هو 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للمدرسة خصوصًا إذا ما تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والتوجيهات التي أوعزت بها الإدارة الذاتية بخصوص منع انتشار فيروس كورونا.

ولفت معروف أن المدرسة تحتاج إلى 35 خيمة على أقل تقدير لاستيعاب العدد الحالي.

هذا وبحسب إدارة المدرسة، فإن الإدارة المدنية في الرقة وعدت برفد المدرسة بـ 30 معلم/ة من الاختصاصات كافة.

وتعاني مدرسة مخيم كري سبي من نقص كبير في المستلزمات التعليمية من مقاعد وسبورات وقرطاسية وغيرها.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس المشترك للمدرسة بأنه لا يوجد في المدرسة سوى 12 سبورة، مناشدًا الجهات المعنية والمنظمات التي تعنى بحقوق الطفل بدعم المدرسة لإنجاح العملية التعليمية مع مراعاة ظروف النزوح لأولياء أمور هؤلاء التلاميذ وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من قرطاسية.

هذا ويتوقع أن تصل أعداد التلاميذ في المدرسة إلى 1500 تلميذ، حيث أن عملية تسجيل الطلاب المستجدين من الصف الأول مازالت في بدايتها.

وتجدر الإشارة إلى أن اعداد المهجرين القاطنين داخل المخيم هي 3530 نازح من مقاطعة كري سبي وريفها فيما يبلغ عدد الأطفال الذين يسمح لهم السن القانوني بدخول المدارس ما يقارب الـ 1500 طفل، بحسب إدارة المخيم.

(ج)

ANHA