٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ٩٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن الحالات هم ٤١ ذكور و٥٤ إناث ويتوزعون على الشكل التالي:

٢٣ حالة في الحسكة

٢١ حالة في قامشلو

١٨ حالة في ديرك

حالتان في كركى لكى

حالتان في الرميلان

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في تل تمر

١٤ حالة في الرقة

٥ حالات في كوباني

٤ حالات في منبج

٤ حالات في الطبقة

ونوه مصطفى أنه تم تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٣٠٤ حالات منها ٥٥ حالة وفاة و ٣٦٣ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA