900 ألف طالبـ/ـة يقدّمون امتحانات الفصل الأول في شمال وشرق سوريا

ويقدم 900 ألف من طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في شمال وشرق سوريا امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021، في 4092 مدرسة.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات أسبوعًا، تبدأ بعدها العطلة الانتصافية، التي بدورها ستستمر أسبوعًا، ليبدأ بعد ذلك الفصل الدراسي الثاني.

وكان العام الدراسي قد بدأ في شهر 27 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وسط تدابير احترازية اتخذتها هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لتفادي فيروس كورونا.

ويذكر أن هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، قد أجرت امتحانات الفصل الأول بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واستمرت أسبوعًا.

ANHA