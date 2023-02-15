9 مظاهرات في شمال وشرق سوريا تنديداً بالمؤامرة الدولية

يصادف اليوم الأربعاء (15 شباط 2023) اليوم الأسود، حيث اختطف في مثل هذا اليوم من عام 1999 القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية، من العاصمة الكينية نيروبي ليتم تسليمه إلى تركيا التي تعتقله في سجن جزيرة إمرالي سيء الصيت، وتفرض عليه عزلة مشددة.

تنديداً بالمؤامرة الدولية تخرج اليوم، 9 مظاهرات في مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بنضال الشعوب سنحطم نظام إمرالي" وبالكردية ""Bi Tekoşîna Gelan Emê Pergala Îmralî hilweşînin.

برنامج هذه المظاهرات هو كالتالي:

مقاطعة قامشلو

* قامشلو: تنطلق المظاهرة من دوار سوني نحو مركز محمد شيخو للثقافة والفن، على أن تكون ساعة الانطلاق 10:30 .

* كركي لكي: تنطلق في الساعة 11:00 من ساحة الشهيد خبات.

* ديرك: تنطلق من ساحة الحرية في الساعة 11:00.

مقاطعة الحسكة

* الحسكة: يكون التجمع في دوار سينالكو بحي تل حجر في الساعة 11:00، لتنتهي المظاهرة بالقرب من حديقة القائد في حي الناصرة بالمدينة.

* الدرباسية: تنطلق المظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في الساعة 11:00، لتنتهي أمام مركز مؤتمر ستار.

كوباني:

وفي كوباني تنطلق المظاهرة في الساعة 11:00 من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني صوب شارع 48.

الطبقة

تنطلق المظاهرة من أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف الواقعة في الحي الثالث، في الساعة الـ12ظهراً.

الرقة

مسيرة مشاعل لحركة الشبيبة الثورية السورية، في الساعة 17:00 وتنطلق من أمام مركز الشبيبة.

مقاطعة الشهباء

تنطلق المظاهرة ناحية فافين التابعة للمقاطعة، وذلك في الساعة 12:00.

(كروب/ س ر)

ANHA