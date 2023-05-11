838 هجوماً وخرقاً جوياً تركياً على مناطق شمال وشرق سوريا خلال نيسان

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، عبر الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، من حدودها ومن المناطق التي تحتلها في سوريا، في تصعيد واضح مع دخول البلاد مرحلة الدعاية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي من المقرر أن تجري في 14 إيار الجاري.

ووفقاً لما رصدته وكالتنا، فإن حصيلة الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق وسوريا خلال شهر نيسان، على الشكل التالي:

ـ 643 تحليقاً للطيران المسيّر.

ـ 25 تحليقاً للطيران الحربي.

ـ 7 تحليق للمروحيات الحربية.

ـ 5 هجمات بالطائرات المسيّرة.

ـ 85 هجوماً برياً مدفعياً.

ـ 51 هجوماً برياً بالأسلحة المتوسطة.

ـ 22 هجوماً بالصواريخ.

(ل م)