8190 ضحية ومصاب على كامل المساحة السورية جراء الزلزال حتى الآن

ضرب زلزال بقوة 7.7 فجر يوم الإثنين الماضي، شمال كردستان وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً.

وذكر وزير الصحة في حكومة دمشق، الدكتور حسن محمد الغباش، يوم أمس، بأن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت يوم الأربعاء، حيث فقد 1262 حياتهم وأصيب 2285 شخصاً وذلك في حصيلة غير نهائية.

والجدير بالذكر، أن حصيلة وزارة الصحة تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولم تشمل بقية المناطق السورية.

كما لم يطرأ أي تغيير على حصيلة هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، حيث ما زال عدد الضحايا والمصابين ذاته في شمال وشرق سوريا، والذي بلغ 6 ضحايا و57 مصاباً.

وارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين، حيث أفادت الإحصائيات تلك المناطق بفقدان 1730شخصاً لحياتهم وإصابة أكثر من 2850 آخرين، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير؛ بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

(م ش)