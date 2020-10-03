80 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا و80 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالة الوفاة هي لرجل من الحسكة، والإصابة الجدد 80 وهي ٤٢ ذكور و٣٨ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٤٩ حالة في الرقة

١٠ حالات في منبج

٦ حالات في الطبقة

٥ حالات في كوباني

٧ حالات قامشلو

٣ حالات في عامودا

وبيّن مصطفى تسجيل ١٦ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧٩١ حالة، منها ٦٨ حالة وفاة، و ٤٧٦ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA