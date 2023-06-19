8 مراكز في شمال وشرق سوريا لصرف فواتير القمح

منذ بدء عمليات توريد محصول القمح استلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكثر من 400 ألف طن، ما يزال التوريد القمح مستمرة. وستعمل هيئة المالية عبر مكتب النقد والمدفوعات على تسليم فواتير القمح للمزارعين وفق التسعيرة التي تم تحديدها 43 سنت من الدولار للكيلو الواحد.

وخلال العام الماضي تم تسليم فواتير القمح عبر شركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا، أما هذا العام فسيتم تسليم الفواتير عبر مراكز تتبع لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.

وحدد مكتب النقد والمدفوعات المركزي 8 مراكز لتسليم فواتير القمح، موزعة في قامشلو، والحسكة، وديريك، والرقة، والطبقة، ومنبج، وكوباني، ودير الزور.

للحديث عن آلية تسليم فواتير محصول القمح للمزارعين، التقت وكالتنا عضو شعبة الحسابات في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ماجد العلي، الذي قال "بخصوص تسديد فواتير الحبوب في البداية سترسل شركة التطوير المجتمع الزراعي في المناطق جداول اسمية للمزارعين، موزعة حسب مراكز استلام الحبوب، وفيها الكمية والوزن والنوع والدرجة والوزن الصافي والقيمة الإجمالية بالإضافة إلى الحسميات إن وجدت والقيمة الصافية وبعض البيانات الأخرى".

وأوضح العلي، "بعد ورود الجداول ستقوم هيئة المالية بتدقيق الجداول الواردة من شركة تطوير المجتمع الزراعي وإرسالها إلى مكتب النقد والمدفوعات المركزي والذي سيقوم بدوره بتوزيعها على الفروع لإيصال مخصصات الموردين في تلك الفروع".

صفحة خاصة على الفيسبوك للإعلان عن الفواتير تباعاً

بيّن ماجد العلي "يعلن مكتب النقد والمدفوعات المركزي على صفحة مخصصة ضمن تطبيق "الفيس بوك" عن الجداول الجاهزة للصرف محدداً فيها الجداول الجاهزة للصرف وبحسب تاريخ التوريد المستحق للدفع فيها ومراكز الاستلام والفرع الذي يتم فيه الصرف".

قيمة الفواتير من فئة 100 دولار

وأكمل "سيتم تسديد الفواتير بالدولار الأميركي، من فئة 100دولار، وإذا كانت قيمة الفاتورة أقل من 100 دولار سيتم تسديد المبلغ بالليرة السورية، مثال إذا كانت قيمة الفاتورة 2550 دولار، سيتم تصريف الـ 50 دولار بالليرة السورية".

ووفق ماجد العلي فإن صرف الفواتير سيجري في الأيام القادمة.

وسيشكل مكتب النقد والمدفوعات لجنة خاصة مهمتها متابعة عملية الصرف وتسليم الفواتير.

(خ)

ANHA