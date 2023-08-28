8 عمليات أمنية لقسد انتهت بالقضاء على 4 مرتزقة واعتقال 12 آخرين

في إطار عمليات قسد المستمرة ضد خلايا مرتزقة داعش، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) وقوات الكوماندوس في قوات سوريا الديمقراطية، بمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدّولي، والـ (CTG)، خلال الـ 35 يوماً الماضية 8 عمليات أمنية مشتركة، وفق ما أكده المركز الإعلامي لوكالتنا.

العمليات العسكرية المشتركة، بدأت من تاريخ 19 تموز من عام 2023 ولغاية 24 آب الجاري، قبل أن تنطلق العملية الأخيرة "تعزيز الأمن"، وسنسردها حسب الترتيب والتوقيت، وإلى ما أفضت:

بتاريخ 19 تموز، استهدفت خلية لداعش مؤلفة من 3 مرتزقة في ريف دير الزور الشمالي، أدى إلى مقتل مرتزقين واعتقال آخر.

وخلالها صادرت القوات:

هاتفين من نوع إنفنكس. سلاحين كلاشنكوف مع 8 مخازن. مسدس 9/16 مع ثلاث مخازن. قنبلتين يدويتين. سلاح بومبكشن.

بتاريخ 20 حزيران، استهدفت القوات خلية لداعش في بلدة المنصورة بالرقة، أسفرت عن اعتقال 3 من المرتزقة، وصادرت أسلحة ومعدات اتصال.

بتاريخ 4 آب، استهدفت القوات في منطقة العزبة شمال دير الزور، أدت لاعتقال أحد متزعمي مرتزقة داعش.

وخلالها صادرت القوات:

عدداً من الأوراق السرية الخاصة بمرتزقة داعش وخلاياه. أجهزة تواصل الكترونية عدد 2. سلاح كلاشينكوف.

بتاريخ 12 آب، اعتقلت القوات شخصين متعاونين مع مرتزقة داعش في ريف دير الزور الشمالي.

وخلالها صادرت القوات:

6 هواتف ذكية إلى جانب هاتف واحد بدائي. خطوط اتصال أجنبية. حاويات لتخزين المستندات عدد 5. مناظير ليلية ونهارية.

بتاريخ 16 آب، قضت القوات في عملية أمنية في الرقة على متزعم لمرتزقة داعش، يدعى "إبراهيم العلي"، ما يسمى بـ "أبي مجاهد الأمير العام في المنطقة الشَّرقيّة".

وخلالها صادرت القوات:

هواتف ذكية عدد 3. سلاح AKS و7 مخازن وذخيرة. جهاز لابتوب وراوتر عدد 1. بعض الأوراق الثبوتية والخاصة بتحركات خلايا داعش.

بتاريخ 16 آب، اعتقلت القوات في عملية جديدة في ريف دير الزور الشمالي مرتزقاً، وقضت على آخر.

وخلالها صادرت القوات:

سلاح كلاشنكوف مع 5 مخازن وجعبة. جعبة مسدس. 3 هواتف ذكية. بعض الأوراق والمستندات المهمة متعلقة بتحركات الخلايا.

بتاريخ 18 آب، اعتقلت القوات في منطقة العزبة شمال دير الزور، في عملية سريعة ومباغتة، أحد مرتزقة داعش يعمل راصد.

وخلالها صادرت القوات:

سيارة من نوع جيب فري كروز سوداء اللون. هواتف اتصال عدد 2. بعض الأوراق والمستندات المتعلقة بتحديد نقاط قوات عسكرية في المنطقة.

بتاريخ 24 آب، ألقت القوات القبض على خلية لمرتزقة داعش مؤلفة من 3 مرتزقة، كانت تعمل على جمع أموال لتمويل العمليات الإرهابية للمرتزقة في ريف دير الزور الشرقي.

أطلقت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يوم أمس (27 آب 2023) في منطقة دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات، عملية باسم "تعزيز الأمن"، وأوضحت القوات في بيانها المتعلق بالموضوع سبب إطلاقها للعملية، بالقول: "نظراً لما مرت به منطقة دير الزور من عمليات إرهابية استهدفت فيها خلايا تنظيم داعش الإرهابي، السكان الآمنين ووجهاء المنطقة والقوات الأمنية، واستناداً إلى جهود التواصل المستمر بين القيادة العامة لقواتنا؛ قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء وشيوخ العشائر، لا سيما الاجتماعات الأخيرة وما نجم عنها من توصيات ومطالب بضرورة ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادرها، فقد أطلقت قواتنا هذه العملية".

ونفّذ مرتزقة داعش، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، 89 هجوماً مدبراً في منطقة دير الزور، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطناً، و32 عضواً من قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، ومقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية، فيما شهدت الحسكة 12 هجوماً، أدى إلى استشهاد 4 أعضاء من قوى الأمن الداخلي ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وأحد أهداف عملية قوات سوريا الديمقراطية الحالية هو القضاء على خلايا داعش النائمة المسؤولة عن تلك الهجمات.

(أ م)

ANHA