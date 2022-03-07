8 آذار.. خير دليل على تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا مع بعضها

تستمر النساء في مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا الاحتفال بمناسبة حلول 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، وذلك وفقاً لبرنامج الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا.

الشدادي

ضمن فعاليات 8 آذار، نظم مؤتمر ستار في ناحية الشدادي احتفالية بهذه المناسبة، حضرتها عضوات المؤسسات المدني في المنطقة.

حيث بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت رشا القطا كلمة باسم لجنة التدريب التابعة لمؤتمر ستار في الناحية، قالت فيها: "نحن اليوم نحتفل بذكرى إنجاز شهيدات الحرية في نيويورك، ونحمل رسالتهن ونتوارثها جيل بعد جيل".

وأكدت أنهن من خلال السير على فكر وفلسفة القائد أوجلان سيسعين لفك القيود التي كبلت حرية المرأة، مشيرة إلى ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا التي تبنت فكر القائد أوجلان.

كما رأت أن نجاح ثورة المرأة تأتي بفضل تكاتف كافة المكونات مع بعضها البعض في مواجهة كافة أشكال التهديدات التي تحيط بالمنطقة.

بدورها استذكرت القيادية في مكتب المرأة في مجلس الشدادي العسكري، سلاف شدادي، تضحيات الشهيدات اللواتي ناضلن من أجل المساواة والعدالة، في إشارة إلى انتفاضة النساء العاملات في معمل النسيج بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

مؤكدة "من ذلك الوقت، خلقن روح الانتفاضة والتمرد ضد السلطة الذكورية في المجتمعات وفتحن أبواب النضال لكل امرأة، وخاصة العربية التي حكمتها العادات والتقاليد وفرضت عليها القيود".

وبينت سلاف شدادي، أنه في 8 آذار يمكن تقييم الذات وتنظيم المخططات المتعلقة بتحقيق حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

كري سبي

في السياق، نظّم مؤتمر ستار بالتنسيق مع إدارة المدارس العامة في مقاطعة كري سبي احتفالية في مخيم كري سبي للمهجرين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته عدة كلمات تهنئة بهذه المناسبة، حيث بدأتها المتحدثة باسم إدارة المدارس العامة في مقاطعة كري سبي، خديجة العلي التي باركت كافة النساء في العالم.

وبيّنت أن النساء في شمال وشرق سوريا استطعنَ كسر القيود التي حالت دون أخذ المرأة دورها الحقيقي، واستطاعت بعد ثورة روج آفا الخوض في كافة الميادين والمجالات وخاصة السياسية والعسكرية للتخلص من الظلم والعبودية.

من جانبها، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي، آية العيسى، إلى الجرائم التي ترتكبها المحتل التركي ومرتزقته بحق النساء في المناطق المحتلة بهدف كسر إرادة المرأة الحرة، وسط صمت دولي.

بدورها، دعت الرئيسة المشتركة لمخيم كري سبي، عزيزة حسن، النساء إلى الاقتداء بالشهيدات اللاتي ضحين بأنفسهن في سبيل قضية المرأة الحرة وتبني فكر وفلسفة القائد أوجلان، مستنكرة الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق المحتلة.

قُدمت بعدها عدة عروض فنية "غنائية، مسرحية، شعرية" من قبل تلاميذ مدرستي" الشهيدة ربيعة الخليل، حاتم زيدان" في المخيم بالإضافة إلى عروض تلاميذ مدارس عين عيسى "عمر بن الخطاب، شويحان".

وانتهت الاحتفالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال المرأة الحرة.

كوباني

قبيل 8 آذار، كرمت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات عاملات الأفران وعمال النظافة في مدينة كوباني.

وأقيم التكريم في ساحة المرأة الحرة بحضور جميع العاملات اللواتي يعملن في فرن خبز الحياة في مدينة كوباني، وكافة عمال النظافة في مقاطعة كوباني.

وكرم مؤتمر ستار عمال النظافة وعاملات الأفران بتقديم الهدايا لهم، كما كرم الرئيسة المشتركة لبلدية مقاطعة كوباني، روشن عبدي.

قامشلو

وفي ناحية كركي لكي، نظمت لجنة إدارة المدارس ولجنة متابعة التربية الفنية والنشاطات، صباح اليوم، معرضاً للأعمال الفنية والأدوات التراثية في مجمع التربوي في الناحية.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة الصمت اجلالاً على أرواح الشهداء، ومن ثم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد صورو عضو وحدات حماية الشعب، وفاطمة عمر والدة الشهيد صابر، عضو وحدات حماية الشعب، وسكينة أبو زيد.

وزينت المجمع التربوي، التي جرى تنظيم المعرض فيها، بالعشرات من اللوحات والأعمال اليدوية والفنية، لتنتهي فعالية المعرض بعقد حلقات من الدبكة.

وفي نفس السياق، نظمت إدارة مدرسة الشهيدة آواز حاجي في قرية كرزيرو حفلة لطلاب مدارس قرية كرزيرو، وكرا صور فقه، وكركي دجوار، وسيمالكا التابعين لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أنغام النشيد الوطني "أي رقيب"، بدأت مراسم الحفل بتقديم عدد من الأغاني الفلكلورية من قبل فرقة مدرسة الشهيدة آواز حاجي. ليستمر الحفل بعقد حلقات الدبكة وتقديم فقرات غنائية تمثل التراثين العربي والكردي.

(كروب/ي م)

ANHA