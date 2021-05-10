7وفيات و7 حالات شفاء و٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل من قامشلو ورجل من ديرك ورجلين وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٦٠ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٨ ذكور و ٣٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٦ حالة في الحسكة

١٠ حالات في قامشلو

٤ حالات في ديرك

حالة واحدة في درباسية

٢٥ حالة في الرقة

٤ حالات في دير الزور

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 7 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٦٩١ حالة منها ٦٧٧ حالة وفاة و ١٧١٨ حالة شفاء.

(م)

ANHA