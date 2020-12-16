7حالات وفاة و٤٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي: "رجلان من الشهباء وثلاث رجال من قامشلو والحسكة وعامودا وامرأتان من قامشلو والشهباء".

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٢٤ ذكور و٢٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٤ حالات في الحسكة

٣ حالات في قامشلو

٧ حالات في ديرك

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في كركي لكي

حالة واحدة في تربه سبيه

٦ حالات في الرقة

٦ حالات في الطبقة

٤ حالات في منبج

حالتان في دير الزور

حالتان في كوباني

ونوه مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٥٨١ حالة، منها ٢٤١ حالة وفاة، و١٠٨٧ حالة شفاء.

(أ ب)