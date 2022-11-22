78 هجوماً لجيش الاحتلال التركي على كوباني منذ بداية العام الجاري

صعد الاحتلال التركي من هجماته ضد مدينة كوباني وقراها منذ مطلع العام الجاري، إذ تشير احصائيات أعدتها وكالتنا إلى ارتفاع مستوى الهجمات التي أدت إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وبحسب أرقام حصلت عليها وكالتنا، فإن الاحتلال التركي هاجم مدينة كوباني وقراها 78 مرة منذ مطلع العام الجاري وحتى لحظة إعداد الإحصائية في الـ 21 من تشرين الثاني الجاري.

وأدت هذه الهجمات إلى استشهاد 15 مواطناً وجرح 32 آخرين من بينهم 13 طفل ومن بينهم الطفل عبدو حنيفي الذي بتر ساقه في قرية قرموغ، وفقدان 17 عسكريا من قوات حكومة دمشق وإصابة 8 آخرين.

وإلى جانب المقاتلات الحربية والمسيرات استخدمت تركيا في هجماتها ايضاً المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون والرشاشات الثقيلة.

القرى التي تم استهدفها الاحتلال التركي منذ مطلع العام الجاري هي القرى (قره موغ، كوران، خرابيسان، شرق مدينة كوباني. وقرى زورافا، سفتك، بوبان، سيلم، كورعلي، آشمة، جارقلي، البياضية، زيارة، جلوغلي، زورمغار، مزرعة أحمد منير، شيوخ فوقاني غرب مدينة كوباني)، إضافة إلى استهداف مركز مدينة كوباني وتلة مشته نور بشكل متكرر.

وكانت آخر عملية استهداف قد جرت خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، عندما استهدفت الطائرات الحربية التركية مدينة كوباني وأطرافها إضافة إلى قصف قرى زورمغار وجارقلي وزيارة وآشمة والشيوخ فوقاني ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم مراسل فضائية STÊRK TV محمد جرادة.

(د)

ANHA