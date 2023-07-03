71 حالة لدغ خلال شهر في إقليم الفرات

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، تشهد منطقة حوض الفرات انتشاراً كبيراً للعقارب والأفاعي القاتلة، وخاصة عقب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد والثلوج، خلال فصلي الشتاء والربيع، والتي تسبّبت بخروج العقارب والأفاعي من جحورها.

وحسب هيئة الصحة في إقليم الفرات، فإن 67 شخصاً تعرضوا للدغات العقارب في قرى مختلفة، و4 أشخاص تعرضوا للدغات الأفاعي، خلال شهر حزيران المنصرم.

ووفقاً لهيئة الصحة، فإن المصابين أُسعفوا إلى مشافي المدينة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.

وتنتشر الأفاعي والعقارب بين شهري حزيران وتموز من كل عام، في أغلب المناطق السورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 45 درجة مئوية في المناطق الشمالية والشرقية.

(ن ك/د)

ANHA