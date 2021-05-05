7 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من قامشلو ورجل من كركي لكي ورجلين من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 44 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 17 ذكور و27 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 14 حالة

قامشلو 1 حالة

ديرك 2 حالة

جل آغا 1 حالة

الرقة 23 حالة

مخيم روج 3 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا 6 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16319 حالة، منها 636 حالة وفاة، و1673 حالة شفاء.

(س ر)