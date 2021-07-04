٧ إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد تسجيل ٧ إصابات جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنَّ الإصابات هي ٥ ذكور و ٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

حالة واحدة في ديرك

حالة واحدة في كوباني

حالة واحدة في الرقة

٣ حالات في دير الزور

حالة واحدة في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالتي شفاء جديدتين.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨٥٣٢ حالة منها ٧٦٣ حالة وفاة و١٨٧٥ حالة شفاء.