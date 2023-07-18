7 إصابات إثر اشتباكات في إعزاز المحتلة

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عائلتين، على خلفية مشاجرة، سرعان ما تطورت لإطلاق نار بين الطرفين، ما أدى لإصابة سبعة أشخاص، وذلك في قرية العزيزية التابعة لناحية أخترين في منطقة إعزاز شمال حلب، المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك حسب ما نشره المرصد السوري.

وتتواصل الاشتباكات في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، كان آخرها بتاريخ 7 تموز الجاري، حيث اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، في مدينة الباب المحتلة بريف حلب، حيث تطورت مشاجرة عائلية لاستخدام السلاح، بين آل نجار وآل قديراني في شارع زمزم، قرب مسجد الترك بمدينة الباب، ما أدى إلى إصابة سيدة.

وتحاول دولة الاحتلال التركي الترويج بأن المناطق التي تحتلها في سوريا "آمنة"؛ بهدف توطين اللاجئين السوريين فيها، بعد ان تدخلهم قسراً إليها، إلا أن هذه المناطق باتت إحدى أكبر بؤر الفساد والفوضى والانفلات الأمني في سوريا.

(س ع)