7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وارتفاع عددها في الضفة الغربية

أفاد مراسلنا في قطاع غزة أن وزارة الصحة في غزة أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

ونقل مراسلنا، عن وزارة الصحة "أن الحالات الجديدة المصابة، هي ممن خالطوا الحالتين السابقتين في الحجر الصحي".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الـ7 حالات المصابة هي من رجال الأمن الذين كانوا محتجزين في نفس مركز الحجر مع الحالتين السابقتين.

وأشار القدرة إلى أن رجال الأمن الـ7 المصابين، لم يغادروا الحجر الصحي المقام بالقرب من معبر رفح مع مصر، أقصى جنوب قطاع غزة، ولم يختلطوا بأحد من خارج المركز.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ابراهيم ملحم، صباح اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 84 حالة، بينهم طفلان.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لاثنين عائدين من باكستان.

ويشكل فيروس كورونا، رعباً حقيقياً لأهالي قطاع غزة، إذ أن غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ ما يزيد عن 14 عاماً، تعاني من انهيار في القطاع الصحي الذي لا يمتلك أدنى المقومات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

(ع م)

ANHA