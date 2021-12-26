7 أحزاب سياسية تدين في بيان مشترك الهجوم التركي الأخير على كوباني

وأدلت 7 أحزاب سياسية ببيان مشترك من مدينة كوباني؛ اليوم الأحد، بالقرب من ساحة المرأة الحرة، عقب يوم من الهجوم الجوي للاحتلال التركي.

حيث استهدفت طائرة مسيّرة تركية؛ أمس السبت، منزلاً في أحد الأحياء الشرقية لمدينة كوباني، أسفرَ عن استشهاد مواطنين اثنين وجرح 7 آخرين؛ بحسب البيان الرسمي الذي أدلى به المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات.

وتجمّع إداريون من 7 أحزاب وهي "حزب اليسار الكردي في سوريا، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي في سوريا، والحزب الجمهوري الكردستاني في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب السلام الديمقراطي السوري، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الديمقراطي الكردي في سوريا".

وأدان البيان الذي قرأه عصمت إبراهيم، عضو المكتب السياسي في الحزب اليساري الكردي في إقليم الفرات، "القصف التركي بطائرة مسيّرة لمنزل في حي الشهيدة بيمان، أمس السبت".

وأضاف البيان "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدنيين من قبل المسيّرات التركية وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وسط صمت دولي تجاه هذه المدينة التي حاربت ودحرت داعش وجميع التنظيمات الإرهابية المدعومة تركياً".

وطالبت الأحزاب السياسية "التحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجميع المنظمات الحقوقية، بالوقوف إلى جانب هذا الشعب، والوفاء بتعهداته التي أبرمت مع الدولة التركية عام 2019، والقيام بحماية شمال وشرق سوريا من التهديدات التركية المستمرة ضد المدنيين والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً".

وتوالت ردود الفعل الشعبية، منذ أمس السبت، ضد الهجوم التركي، فيما اعتبرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات أن الهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا تستهدف المشروع الديمقراطي ومسعى إلى إبادة الشعب الكردي.

واستهدفت طائرات مسيّرة للاحتلال التركي في 20 و23 تشرين الأول / أكتوبر موقعين في مدينة كوباني، فقد على إثره 5 مواطنين حياتهم وجرح 3 آخرون.

(ز س/ج)

ANHA