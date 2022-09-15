678 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 9 آلاف طالب/ـة في أرياف دير الزور

تعمل لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني بكل إمكاناتها لإنجاح العملية التربوية في أرياف دير الزور بشكل كامل، عبر دعم وإعادة تأهيل المدارس والمعلمين بشكل عام، لضمان منح حق التعليم لكافة أبناء ريف دير الزور.

ويضم ريف دير الزور 678 مدرسة مفعلة وجاهزة لاستقبال 300 ألف طالب، يشرف على تعليمهم 8585 معلم/ـة، فيما يبلغ عدد المدراس المدمرة كلياً في أرياف دير الزور 71 مدرسة، و165 مدرسة مدمرة بشكل جزئي.

الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني، أمينة الصالح، التي قالت "نحن بصدد العام الدراسي الجديد في شمال وشرق سوريا، ومدارسنا جاهزة لاستقبال كافة الطلاب في أرياف دير الزور بشكل عام".

وكانت هيئة التربية والتعليم، قد أعلنت بعد عقدها اجتماع مع لجان التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، عن بدء العام الدراسي بتاريخ 11/9/2022 للمعلمين والإداريين، بينما يبدأ الدوام الفعلي للطلاب بتاريخ 18/9/2022.

أوضحت أمينة الصالح لوكالتنا "كنا ندرّس في مدارسنا منهاج اليونيسيف، ولكن هذا العام تم طرح منهاج الإدارة الذاتية للمواد العلمية (العلوم والرياضيات) فقط للحلقة الأولى والصف السابع، كما سيتم اعتماد اللباس الرسمي للطلاب في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفتت "بدأنا بالعمل، عبر لجاننا في دير الزور، على تنظيف كافة المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وسيتم توزيع القرطاسية على المراكز التربوية بشكل كامل خلال الأسبوع الحالي، وذلك قبل أن يبدأ الدوام الفعلي للطلبة في المنطقة".

أشارت أمينة الصالح "إلى جانب دعم هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هناك منظمات محلية تدعم الواقع التعليمي في أرياف دير الزور".

أكدت أمينة الصالح، في ختام حديثها، أن لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني ستستمر في عملها على أكمل وجه؛ لإنجاح العام الدراسي الجديد، وإعادة تأهيل كافة المدارس المدمرة في أرياف دير الزور".

(خ)

ANHA