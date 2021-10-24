640 طالباً وطالبة يتخرجون في جامعة كوباني

رغم قلة الإمكانات ونقص المعدات، افتتحت جامعة كوباني باللغة الكردية عام 2017، والتحق بها العشرات من الطلبة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وبعد نحو 4 أعوام، تستعد الجامعة لتخريج أول دفعة في الفترة المقبلة.

وتضم الجامعة 9 أقسام رئيسة، من أبرزها قسم العلوم الطبيعية الذي يضم الفيزياء والكيمياء، وقسم الآداب من ضمنه الأدب الكردي والأدب العربي، وقسم العلوم التربوية والجغرافيا ومعلم الصف ومعهد العلوم الإدارية والقانونية، ومعهد الميكانيك والكهرباء والمعهد الصحي الذي يضم التخدير والتمريض والمخبر.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الجامعة بتخريج أول دفعة من الطلبة بعد إنهاء 4 أعوام من الدراسة في صفوف الجامعة في 28 تشرين الأول الجاري، البالغ عددهم 640 طالباً وطالبة.

وعن هذا الموضوع، تقول الرئيسة المشتركة لجامعة كوباني، شيرين مسلم "استطاعت مدينة كوباني النهوض من جديد بعد الحرب التي دارت فيها، كما تطورت في المدينة العديد من المؤسسات كان افتتاح جامعة كوباني عام 2017 أحد تلك التطورات".

وتابعت شيرين مسلم حديثها قائلة: "أتى افتتاح الجامعة في وقت كانت المدينة فيه بحاجة ماسة إليها، ولأول مرة وباللغة الأم الكردية".

وفي معرض حديثها عن الصعوبات التي واجهت كادر الجامعة في الأيام الأولى، قالت شيرين "كانت الصعوبات في بداية الأمر من ناحية نقص الكادر التدريسي والمعدات اللازمة، وقد افتتحت على أساس قسمين، هما العلوم الطبيعية وقسم الآداب، حينها كان عدد المدرسين فيها ما يقارب 10 مدرسين و40 طالباً وطالبة، ولكن بعد 4 أعوام جامعة كوباني استطاعت استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلبة ضمن أقسامها التسعة".

وأضافت شيرين بأنه "اليوم يبلغ عدد المدرسين والمدرسات في الجامعة ما يقارب الـ 100، ويتم التدريس وفق نهج أكاديمي وعلمي".

أما الطالبة ديلان حجي محمود التي تدرس في المخبر الطبي، فتقول: "كان افتتاح جامعة كوباني بلغتنا الأم خطوة جيدة دفعتنا لتلقي العلم فيها".

وأضافت ديلان "دخلت جامعة كوباني وخاصة قسم مخبر طبي عن حب ورغبة، ولكن كانت هناك صعوبات في بداية الأمر من ناحية اللغة ونقص المعدات اللازمة".

وقالت في ختام حديثها "الآن نستعد للتخرج والعمل في مؤسسات المدينة وحان الوقت لنجني ثمار جهدنا الذي بذلناه".

وبدروه قال مدرس قسم الكيمياء في جامعة كوباني، جمال والي، بأن "افتتاح الجامعة وفّر على أبناء المنطقة قطع مسافات طويلة للذهاب إلى مدن أخرى لتلقي العلم".

وأكد مدرس قسم الكيمياء في جامعة كوباني جمال والي في ختام حديثه بأنه "سيتم توفير فرص العمل للطلبة بعد تخرجهم من الجامعة في مؤسسات الإدارة الذاتية حسب كل قسم وفرع".

(ج)

ANHA