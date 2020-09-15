٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن الحالات هي ٣٤ ذكور و٢٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٢٩ حالة في الحسكة

٦ حالات في قامشلو

حالتان في ديرك

حالة واحدة في عامودا

٣ حالات في تل تمر

حالة واحدة في جل آغا

١٣ حالة في الرقة

٥ حالات في الطبقة

حالتان في كوباني

حالة واحدة في مخيم الهول

ونوه مصطفى إلى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٩٠٣ حالات منها ٤٦ حالة وفاة و ٢٩١ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA