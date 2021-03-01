600 شجرة زرعت إلى الآن...مبادرة للتشجير في قرية بريف جل آغا

مبادرة التشجير في القرية أُطلقت من قبل الأهالي وبتنظيم من كومينهم، وبدعم مالي قدمه بعض شباب القرية المغتربين في الخارج، وتهدف إلى توسيع رقعة الغطاء النباتي.

فيما بيّن عدد من الأهالي أنهم يتمنون أن تحذو القرى الأخرى أيضًا حذو مبادرتهم وتزرع الأشجار في عموم المنطقة.

هذا وتشرف على عملية التشجير لجنة شُكّلت في القرية، وزرعت حتى الآن ما يقارب الـ600 شجرة، في مدخل القرية ومحيطها ومقبرتها، بينما يتوجه القائمون عليها إلى إنشاء حديقة ضمن القرية.

الرئيس المشتركة لكومين الشهيد باهوز في قرية ديرنا آغي، عبد الحميد حسين أشار إلى أنهم في الكومين، قاموا بدعم المبادرة التي أطلقها مجموعة من شباب القرية من أجل زراعة الأشجار وإضفاء رونق من الجمال على القرية، وقال "هذه المبادرة تدل على الترابط الاجتماعي بين أهالي القرية أنفسهم سواء في الخارج أو الداخل.

عبد الحميد حسين أشار إلى أنهم قاموا بطلب بعض المساعدة من مؤسسات الإدارة الذاتية في بلدة جل آغا، للانضمام والعمل على تقديم بعض المستلزمات، وقال "مؤسسة الكهرباء ومديرية البيئة دعموا المبادرة، ونتمنى أن تتوسع مبادرتنا إلى بقية القرى أيضًا.

العمل التشاركي الاجتماعي" الكومينالي" أثبت نجاحه

شكري كندي عضو لجنة الشبيبة في قرية ديرنا آغي نوّه إلى أن مبادرة زراعة الأشجار هي الثانية من نوعها في القرية، حيث قاموا قبل عام ببناء صالتين للعزاء للنساء والرجال، واليوم يزرعون الأشجار وقال "العمل التشاركي بين أبناء القرية أثبت نجاحه".

وبدوره أشار محمد شريف من أهالي القرية، إلى أنهم يعملون جنبًا إلى جنب، في حملة تشجير القرية، وقال إن المبادرة أطلقت في بداية الأمر عبر صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمّع أهالي القرية باسم "ديرنا الآن".

ويذكر إن مديرية الحراج والبيئة التابعة لهيئة الزراعة في إقليم الجزيرة وبمشاركة العديد من الأهالي والمثقّفين ومؤسّسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، بادرت، بحملة تطوعية في تشرين الأول من عام 2020 ، حملت اسم "الجدائل الخضراء" لزراعة 4 مليون غرسة لأشجار من مختلف الأصناف .

ومن المقرر أن تتم زارعة الـ 4 ملايين شجرة خلال 5 أعوام في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، بحسب المشرفين على الحملة.

(سـ)

ANHA