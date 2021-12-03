الاعتصام يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا في كمين نصب لهم من قبل قوات الديمقراطي الكردستاني في 29 آب.

وفي فعاليات الـ60 منه انضم إليه 14 عضواً من مجلس ناحية تربه سبيه من كرد وعرب، واستلموا المناوبة فيه من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو

الرئيس المشترك لمجلس بلدة معشوق التابعة لتربه سبيه خوشناف فرحو، أدلى ببيان وقال " نحن هنا للمطالبة بتسليم جثامين شهدائنا الذين استشهدوا على يد قوات الديمقراطي الكردستاني، لأن قوات الكريلا تدافع عن كرامة كافة أجزاء كردستان، وللأسف أن يستشهد مقاتلون من الكريلا على يد من يدعون أنفسهم كرد".

وتابع: سنستمر هنا في الاعتصام حتى نتسلم جثامين الشهداء، ولن نتراجع عن مطلبنا".

"سلمونا جثامين الشهداء"

وبدورها طالبت عضوة مجلس ناحية تربه سبيه المشاركة في الاعتصام زيلان تمو الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء وأضافت" سلمونا جثامين الشهداء، مضى شهران على فعاليتنا ومستمرون".

فيما أكد عضو مجلس بلدة حلوة علي محمد( وهو من المكون العربي)، إنهم انضموا للفعاليات ليطالبوا بجثامين الشهداء، ولن يتراجعوا عن مطلبهم حتى تحقيقه.

(سـ)

ANHA