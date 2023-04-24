6 نساء و5 أطفال ضحايا حوادث مختلفة في إيران خلال شهر نيسان

وفيما يلي حوادث العنف ضد المرأة في شهر نيسان:

السيدة سارشين بير، تم إخراج جثتها من سد آزاد في مدينة سنه بعد 20 يومًا من اختفائها، كانت سارشين أماً لطفلين، اعترف القاتل بالحادثة بعد القبض عليه، إلا أنه لم يتم الكشف عن دوافع القتل.

في 4 نيسان، عُثر على جثة سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً تُدعى صادقة صادقي، قُتلت بالرصاص، في أحد أحياء عبادي بمدينة شيراز.

في 4 نيسان، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، لم تُعرف هويتها بعد، على يد زوجها في منطقة باكدشت بطهران.

في 5 نيسان، قامت طبيبة نفسية لم تذكر هويتها، بخبرة 22 عامًا، بالانتحار في مستشفى سابالان في أردبيك بسبب ضغط العمل.

في 9 نيسان، شنقت فتاة أفغانية تبلغ من العمر 12 عامًا نفسها في طهران بسبب نزاع عائلي (خلاف مع زوجة الأب).

في 10 نيسان، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا وصبيان يبلغان من العمر 17 و9 سنوات، في كريمة بالرصاص الحي.

في 14 نيسان، قُتلت مريم سليماني البالغة من العمر 28 عامًا وهي من قرية كيزل آخ، في ناحية ألند في خوي، وأم لثلاثة أطفال، على يد والدها وإخوتها.

في 15 نيسان، قُتلت امرأة تدعى دنيا وتبلغ من العمر 55 عامًا بوحشية في مدينة آباد في شيراز على يد مجهول أو مجهولين، وعُثر على جثتها مقطعة في مكان بالمدينة.

في 17 نيسان، قُتل مهنا رحيمي مهر صقار بالتسمم وتوفي جراء هجمات الغازات السامة على المدارس .

قُتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا يُدعى أنيتا آر، وهو من سكان محمود أباد مازندران على يد شاب يبلغ من العمر 27 عامًا.

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