٦ إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء تسجيل ٦ إصابات جديدة بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أنَّ الإصابات هي ٢ ذكور و ٤ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

حالة واحدة في الحسكة

حالة واحدة في رميلان

حالتان في الدرباسية

حالة واحدة في كوباني

حالة واحدة في الشهباء

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨٥٤٠ حالة منها ٧٦٣ حالة وفاة و ١٨٧٦ حالة شفاء.