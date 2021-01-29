6 بلدان .. بينها تركيا وسوريا على لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم

ووفقًا لـ "الخبراء ورجال الأعمال"، يصنف مؤشر الشفافية الدولية سنويًّا "180 دولة وإقليميًّا حسب مستويات الفساد الموجودة في القطاع العام".

وسجلت تركيا 40 نقطة في قائمة هذا العام، بينما سجلت 39 نقطة عام 2019، واحتلت المرتبة 91، كما تظهر تقارير الفساد الدولية أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في القطاعين العام والخاص في تركيا.

وفي عام 2016، احتلت تركيا المرتبة 75 في مؤشر مدركات الفساد من بين 176 دولة، بينما شهد عام 2017 تراجعها إلى المرتبة 87.

واحتلت تركيا المرتبة 78 من 180 دولة شملها الاستطلاع كجزء من مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018.

وكشف تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير 2020 عن "الفساد المنتشر في القطاعين العام والخاص في تركيا، وفي المشتريات العامة ومشاريع البناء معرضة بشكل خاص للفساد، وغالبًا ما يتم طلب الرشاوى".

هذا، ويرسم مؤشر مدركات الفساد لهذا العام صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

في حين أن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان، فإن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.

ويُظهر تحليل مؤشر مدركات الفساد أن الفساد لا يقوّض الاستجابة الصحية العالمية لـ كوفيد-19 فحسب، بل يساهم في استمرار أزمة الديمقراطية.

ويستخدم المؤشر الذي يصنف 180 دولة وإقليمًا، حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقًا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسًا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة.

فإن أكثر من ثلثي البلدان تسجل أقل من 50 درجة على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بمتوسط 43 درجة فقط، وتُظهر البيانات أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال معظم البلدان تفشل في معالجة الفساد بشكل فعّال.

أما الدولتان الأوليتان على مؤشر مدركات الفساد هما الدانمارك ونيوزيلندا، برصيد 88 درجة، تليهما فنلندا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، التي حصلت كل منها على 85 درجة.

بينما الدولتان اللتان جاءتا في أسفل المؤشر هما جنوب السودان والصومال، مع 12 درجة لكل منهما، تليهما سوريا (14)، واليمن (15)، وفنزويلا (15).

(م ش)