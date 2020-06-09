6 أشهر أخرى لإنهاء مشروع الحي الصناعي في كوباني

شهرٌ واحد وتنتهي المهلة المحددة لإنهاء مشروع الحي الصناعي الجديد في مدينة كوباني، والذي بدأت البلدية العمل عليه في تموز/يوليو عام 2018 وحددت مهلة عامين لإنهائه.

وكانت البلدية وبالتعاون مع غرفة الصناعة(تغير تنظيمها لتصبح مديرية الآن)، قد بدأت العمل على إنشاء حي صناعي خارج المدينة بغية إخلاء شوارعها من المظاهر الصناعية، وحل مشكلة الازدحام التي تسببها.

ولعدم إنجاز المشروع في الفترة المحددة، مددت البلدية المهلة 6 أشهر أخرى.

وقال العضو في مديرية الصناعة محمد عبدو هناك أسباب عدة أدت إلى تأخير إنجاز المشروع.

وبحسب عبدو فإن "الهجمات التي شنتها تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا كانت لها تأثير كبير في ذلك".

وأضاف عبدو "كذلك الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في قدرة أصحاب المحال على دفع التكاليف المترتبة عليهم، لأن التعامل بالليرة والتكلفة بالدولار، ما يصعّب على أصحاب المحال دفع الأقساط بالدولار، وهو ما تسبب بتأخير المشروع أيضاً".

كما أشار أيضاً إلى إن فيروس كورونا والإجراءات التي فرضت بحظر التجوال لمنع انتشاره كان سبباً في تأخير العمل.

ويشغل المشروع مساحة 20,000متر مربع(20 هكتار من الأراضي) جنوب مدينة كوباني, يشمل بناء 1050 محلاً ومستودعاً.

وأنهت الورشة بشكل شبه نهائي قرابة 600 محلاً، وتعمل على إنهاء ما تبقى.

لكن ما تزال الشكوك حاضرة حول قدرة البلدية على إنهاء المشروع في الأشهر الستة القادمة التي تم تمديدها، خصوصاً أن أعمالاً كثيرة ما تزال بانتظار التنفيذ.

(ج)

ANHA