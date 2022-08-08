6 آلاف معلم/ـة في الرقة يتلقون دورة تدريبية لتطبيق برنامج الامتحان الجديد

وبدأت لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني، بالدورات التدريبية تنفيذاً للقرار الذي أعلنته هيئة التربية والتعليم بتغيير الامتحان من الكتابي إلى تقييم المعلم، وتم افتتاح الدورة التدريبية لتحضير معلمي ومعلمات الرقة للبرنامج الامتحاني الجديد.

وبهذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الرقة، زليخة عبدي التي قالت: "كان هناك قرار بعدم فتح دورات صيفية لهذ العام، لكن في اجتماعنا مع هيئة التربية لشمال وشرق سوريا كانت هناك قرارات جديدة على الساحة وطرح نظام تقييم الطالب بدلاً من الامتحان".

وتابعت "على هذا الأساس افتتحت لجنة التربية والتعليم في الرقة 16 مركزاً تدريبياً لنحو 6000 معلم/ـة من الرقة وريفها مقسماً على دفعتين حيث سيتلقون دورات تدريبية على نظام آلية التقييم الجديد، بالإضافة إلى ورشة عمل لبعض المحاضرين والمدربين لهيئة التربية في شمال وشرق سوريا الذين سيدربون المعلمين على نظام التقييم بدلاً من الامتحان الذي كان مجحفاً بحق الطالب وستستمر الدورة أسبوعاً".

أوضحت زليخة عبدي: "تدرّس في مدارس مدينة الرقة وريفها مناهج اليونيسف أثناء النزاعات والحروب، ولكن هذا العام سيتم إدخال مادة الثقافة والأخلاق إليه بدلاً من مادة الاجتماعيات"، مؤكدة أن "معلمي مادة الاجتماعيات سيتم تأهيلهم لتدريس مادة الثقافة والأخلاق وعددهم 80 معلم/ـة".

أشادت زليخة عبدي في ختام حديثها بدور معلمي ومعلمات الرقة في إنجاح عملية التعليم، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالواقع التعليمي".

(أم م خ/خ)

ANHA