550 طالب وطالبة في جامعة كوباني يقدمون الامتحانات النهائية لعام 2021ـ2022

بدأ صباح اليوم 550 طالب وطالبة من جامعة كوباني بامتحانات الفصل الثاني النهائي لعام 2021ـ2022 في الجامعة.

وتضم جامعة كوباني كليتين ومجموعة معاهد، تبلغ مدة الدراسة في الكليتين أربع سنوات متواصلة، فيما تبلغ مدة الدراسة في المعاهد سنتين ونصف.

الكليتين هما:

* كلية الآداب وتضم قسمي الأدب العربي والأدب الكردي.

* كلية العلوم الطبيعية وتضم الأقسام التالية: الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء.

أما المعاهد؛ فهي:

* معهد العلوم التربوية ويضم: الجغرافيا ومعلم صف والإنكليزي والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء.

* المعهد الإداري والقانوني

* المعهد التقاني ويضم قسمين هما: الميكانيك والكهرباء.

* المعهد الطبي والذي ينقسم إلى ثلاث أٌقسام، هي: التخدير والتحليل والتمريض.

هذا ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات لغاية 21 من الشهر الجاري.

(م ع/د)

ANHA