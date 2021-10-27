52 حزباً وجمعية كردستانية في أوروبا تدعو لمحاسبة تركيا على استخدام الكيماوي

وذكر البيان الذي أصدره 52 حزباً وجمعية كردستانية في أوروبا "منذ شهر نيسان من العام 2021 ، نرى أن الدولة التركية تواصل عملياتها العسكرية في الأراضي العراقية ضد مناطق جنوب كردستان، هذه التحركات التي يصنفها العالم من الناحية القانونية في خانة الاحتلال، تجلب معها الكثير من الانتهاكات من الناحية الحقوقية، من بين هذه الانتهاكات الخطرة، استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، حيث لا يمكن الحصول على معلومات كافية من هذه المنطقة، لأنها ساحة صراع، ومغلقة أمام تفتيش الوفود المدنية والمستقلة".

وأضاف البيان "يعد منع الهيئات المستقلة من الدخول إلى ساحات الصراع دليلاً على وجود مشكلة، في ظل هذه الظروف، تأتي المعلومات التي تصل إلى الرأي العام بشكل طبيعي من مقاتلي الكريلا وأقاربهم الذين يتعرضون لأسلحة محظورة دولياً ولهجمات كيماوية".

وأورد البيان إحصائيات لاستخدام تركيا للسلاح الكيماوي ضد الكريلا "تم استخدام الأسلحة الكيماوية لأكثر 323 مرة خلال 6 أشهر، بين 23 نيسان و23 تشرين الأول 2021، عندما بدأ القتال، خلال هذه الفترة استشهد 38 من مقاتلي الكريلا؛ نتيجة استخدام السلاح الكيماوي".

"كما تم استخدام الأسلحة الكيماوية في الهجوم على كري صور في الـ 3 من أيلول 2021، وأسفر عن استشهاد 6 مقاتلين من الكريلا، لكن ثلاثة مقاتلين نجوا على الرغم من الأضرار التي لحقت بهم، وكشف المقاتلون الثلاثة عن معلومات بشأن هذه الأسلحة، عن رائحتها وطعمها وتأثيراتها فيما بعد، كما نقلوا ملاحظاتهم حول وضع المقاتلين الذين استشهدوا، هذه البيانات الملموسة تحتّم علينا التحقيق بعمق في الموضوع".

"مرة أخرى، ووفقاً لبعض المعلومات، فقد نُقل بعض الأشخاص في منطقة بهدينان، إلى مستشفيات مختلفة؛ لأنهم تضرروا من الأسلحة الكيماوية المستخدمة، إن أهالي المنطقة يترددون في إعطاء المعلومات لأنهم يتعرضون لضغوط".

وسلط البيان الضوء على نهج تركيا المعادي للشعب الكردي على وجه الخصوص وتحاول إفناءهم "إن الدولة التركية استخدمت العنف الوحشي والمجازر بحق المدنيين في حربها ضد الشعب الكردي، في الوقت نفسه، تم الكشف عن المعلومات والتحقيقات التي تم تأكيدها مرات عديدة بشأن استخدام الأسلحة المحظورة من قبل المؤسسات الأوروبية نفسها، خاصة في السنوات الخمس الماضية، نرى أنهم استخدموا كل الأساليب القذرة في الهجمات التي تستهدف الشعب الكردي وممارسة التطهير العرقي بحقه".

كما استغرب البيان صمت المنظمات الدولية التي تدّعي أنها مستقلة تجاه الجرائم التركية اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق الشعب الكردي الذي يعرف جيداً أن هذه الدولة لديها القدرة على استخدام الأسلحة الكيماوية، وأنها لا تعترف بأي قوانين وأعراف دولية".

ووجّه البيان رسالة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW ‎) "كان عليكم اتخاذ إجراء سريع وأكثر نشاطاً بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مع الصمت الدولي، فإن الشيء الذي يؤثر علينا هو موقفكم، أليس من الطبيعي أن يتوقع الشعب الكردي منكم التحرك كمؤسسة معنية في موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية...؟ ألستم موجودين من أجل منع استخدام الأسلحة المحظورة دولياً...؟ فلماذا لا تتخذون الإجراءات اللازمة رغم كل هذه المعلومات والمخاوف؟".

وأكمل الرسالة "نتوقع منكم الإدلاء ببيان جاد من أجل الشعب الكردي، فشعبنا يتوقع منكم أن تتخذوا موقفاً واضحاً ومبادرات بشأن الهجمات الكيماوية، فإذا بقيتم صامتين، فستتكوّن لدى الشعب الكردي قناعة بأنكم متواطئون مع الجناة الذين يشنون هذه الهجمات الوحشية".

واختتم البيان "نحن الأحزاب والمنظمات الكردستانية في أوروبا الموقعة أدناه على هذا البيان، نشارككم مخاوف شعبنا، وننتظر منكم الإدلاء بموقف جاد وحازم حيال منع استخدام الأسلحة واعتبارها جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وندعوكم مرة أخرى إلى القيام بمسؤولياتكم وواجباتكم الملقاة على عاتقكم".

المنظمات والأحزاب الكردستانية الموقعة على البيان هي: الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK‎)، حركة التغيير (كوران)، مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا (KCDK-E ‎)، حركة المرأة الكردستانية في أوروبا (TJK-E)، الحزب الشيوعي الكردستاني في جنوب كردستان، مؤتمر ستار في أوروبا، حزب الكادحين في جنوب كردستان، حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ)، حركة الحرية، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (P.D.K.S ‎)، حزب اليسار الكردي في سوريا، حركة التجديد الكردستاني في سوريا، حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا (PÇDKS‎)، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، حزب المصالحة الكردي في سوريا، حزب الإصلاح الكردي في سوريا، حزب الخضر الكردستاني في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، الحزب الشيوعي الكردستاني في سوريا، الحزب الإسلامي الكردستاني (PÎK)، الحزب الشيوعي الكردستاني (KKP)، حركو كاوا، حزب الحياة الحرة الكردستانية (PJAK)، الاتحاد الثوري الكردستاني، المجتمع الديمقراطي والحر في شرق كردستان (KODAR)، منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان (KJAR‎)، منصة هورام، منصة زاغروس، منصة يارسان، ياري كرد، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، حركة الفن والثقافة الكردية (Tev-çand‎)، الجالية الكردية شتوتغارت e.V، اتحاد العلويين الكردستانيين (FEDA)، اتحاد الجمعيات العلوية، مركز برلين الكردي، المجتمع الإسلامي الكردي (CIK)، المعهد الكردي في ألمانيا، المعهد الكردي في بروكسل، مجلس شنكال خارج الوطن (MŞD‎)، اتحاد معلمي كردستان (YMK)، اتحاد اليزيديين السوريين (YES)، الجالية الكردية براندنبورغ –برلين، تنظيم شامل للمجالس النسائية الإيزيدية، المنتدى الألماني الكردي، مؤتمر شعب مزوبوتاميا، حزب حرية مزوبوتاميا، جمعية حقوق الانسان الكردستانية، المجتمع الكردي للأمم المتحدة.

(مـ)

ANHA