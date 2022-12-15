500 أسرة تتشارك في بناء صالتي عزاء في حي الكلاسة في الحسكة

العمل الذي بدأت فيه كومينات الشهداء "منور خلو، وعلي شير، وشفان جاجان، وخويندا، وزانا"، جاء؛ لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر في حالات العزاء.

ويعتبر الكومين إدارة مصغرة عن الإدارة الذاتية وعمودها الفقري ضمن المجتمع؛ لتنظيم أمور الأهالي في الحيز الجغرافي الذي ينظم فيه عمل الكومين.

وباشرت لجان الكومينات بجمع التبرعات من الأهالي كخطوةً أولية، حيث تضم الكومينات الـ 5، 500 أسرة، جمعت منها 8 آلاف دولار أميركي.

تبلغ مساحة الصالتين 500 م2؛ إحداها للرجال والثانية للنساء.

وبدأ أعضاء اللجان الخدمية ضمن الكومينات الخمسة في الحي، بالإضافة إلى الأيدي العاملة، العمل على المشروع مطلع كانون الأول الجاري والمقرر أن يستمر مدة شهر من الزمن.

الإداري في اللجنة الخدمية لكومين الشهيدة، منور خلو، جمعة أحمد، أشار إلى أن الفكرة جاءت؛ للتخفيف عن الأسر أثناء حالات الوفاة التي تحصل وارتفاع أجور الخيم والتكاليف المادية.

هذا وظهرت في شمال وشرق سوريا، ومع تنظيم الكومينات لأمور المجتمع، العديد من المبادرات والأعمال التشاركية التي كان الهدف الأول منها؛ خدمة الأهالي.

وفي العديد من القرى، بادر الأهالي بتنظيم من الكومينات إلى إنشاء صالات مشابهة والقيام بأعمال أخرى كالتشجير وتنظيف مجاري الينابيع في القرى وحملات النظافة ومساعدة الأسر المحتاجة في مظاهر، تعكس أهمية العمل التشاركي في الحياة المجتمعية.

(م ح)

ANHA