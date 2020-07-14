50 طالب/ـة ينهون المرحلة الأولى للغة الكردية في الدرباسية

بعد 40 يومًا من التدريب وتلقي الدروس المكثفة، أجرت لجنة التدريب في ناحية الدرباسية امتحانات المستوى الأول في اللغة الكردية لطلبة الناحية الذين انضموا إلى التدريب.

الامتحان الذي انضم إليه 50 طالب/ـة من ناحية الدرباسية وقراها، أُجري في مدرسة زين الدين عنترات في مركز الناحية، بحضور نخبة من مدرسي اللغة الكردية.

الإداري في لجنة التدريب في ناحية الدرباسية، رزكار محمد، شدد على أهمية اللغة الكردية وضرورة تعلمها وتعلّم كل مكون للغته الأم.

وحول امتحانات المرحلة الأولى قال رزكار: "بعد التدريب الذي خضع له الطلاب لمدة 40 يومًا للمرحلة الأولى، خضعوا اليوم للامتحانات بعد الانتهاء من التدريب".

وبيّن رزكار، أنه في حال تجاوز الطلبة الـ50 هذه المرحلة، سيبدؤون المرحلة الثانية من تعلم اللغة الكردية.

(آ ح/ هـ ن)

ANHA