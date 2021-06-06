50 منظمة مدنية وبيئية في السليمانية تشكو تركيا للأمم المتحدة

يشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان الماضي هجمات على باشور كردستان، وسط صمت دولي وإقليمي، وتواطؤ من قبل حكومتي إقليم كردستان والعراقية، وتنديدًا بهذه الهجمات سلّمت 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المهتمة بالبيئة وبالطبيعة شكوى إلى مكتب الأمم المتحدة في مدينة السليمانية.

وشجبت عبر الشكوى المقدمة الهجمات التي يشنها الجيش التركي والجرائم التي يرتكبها بحق أبناء جنوب كردستان، وطبيعة كردستان.

سكرتير حزب الخضر في كردستان، ملكو بازياني، قدم بالنيابة عن 50 منظمة مدنية وبيئية شكوى إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وصرح في مؤتمر صحفي أنه سيواصل متابعة الأمر حتى النهاية ولن يتخلى عنه.

وأوضح بازياني: "طبيعة كردستان خط أحمر، وسنتصدى لأي جهة أو أي دولة تنتهك طبيعة كردستان، لأن البيئة والطبيعة حق عام، ولن نتنازل عن هذا الحق".

وبدوره، أوضح رئيس منظمة نالي الفكرية هوري دلشاد: "سنتابع هذه الانتهاكات حتى النهاية وسنرفع هذا الموضوع إلى البرلمان العراقي والجهات المعنية الأخرى".