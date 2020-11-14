5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الإصابة هي 115 ذكور و75 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 25 حالة

تل تمر 2 حالة

قامشلو 17 حالة

ديرك 14 حالة

كركي لكي 7 حالات

جل آغا 1 حالة

عامودا 8 حالات

درباسية 1 حالة

كوباني 25 حالة

الرقة 22 حالة

الطبقة 40 حالة

دير الزور 5 حالة

منبج 18 حالة

الشهباء 4 حالات

وبيّن مصطفى أيضًا أنه تم تسجيل (17) حالة شفاء جديدة مع تسجيل (5) حالات وفاة، اثنان منها في ديرك وحالة وفاة واحدة في كل من الحسكة والدرباسية والشهباء.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة 6119 حالة، منها 158 حالة وفاة، و869 حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA