5 حالات وفاة و١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من كوباني وامرأتين من ديرك.

وأوضح مصطفى أنهم سجلوا ١٦١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٨٣ ذكور و٧٨ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣٥ حالة في ديرك

٢٥ حالة في الحسكة

٢٧ حالة في قامشلو

٤ حالات في عامودا

٥ حالات في الدرباسية

٤ حالات في كركى لكي

حالة واحدة في الرميلان

٤ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في تل تمر

١٧ حالة في الطبقة

١٧ حالة في منبج

١١ حالة في الرقة

١٠ حالات في كوباني

وذكر مصطفى أيضًا بأنهم سجلوا ١٦ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٦٤٥ حالة، منها ١٤٣ حالة وفاة، و ٨١٤ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA