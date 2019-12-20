5 آلاف طالب وطالبة في عين عيسى حُرموا من التعليم بعد احتلال تركيا لبلداتهم

تأثرت العملية التربوية في عين عيسى كباقي القطاعات الخدمية والحيوية بعد العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول من العام الحالي، بعد تعرض البلدات والقرى التابعة للناحية لقصف وهجمات جيش الاحتلال التركي.

وخرجت 60 مدرسة عن الخدمة في كل من بلدتي العلي باجلية وأبو خرزة التابعتين لناحية عين عيسى من أصل 149 مدرسة تابعة للناحية، فيما توقف التدريس في 20 مدرسة أيضاً بشكل كامل في القرى القريبة من خط التماس مع القرى التي احتلها مرتزقة الاحتلال التركي، الأمر الذي أدى إلى حرمان ما يقارب الـ 5000 طالبـ/ة من حقهم في التعليم.

وبحسب مصادر من المناطق المحتلة، فإن أثاث مدارس بلدة العلي باجلية تعرضت للنهب بشكل كامل من قبل المرتزقة، بالإضافة لتعرض مدرسة الجرن التابعة لبلدة أبو خرزة للقصف من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي.

وتحاول لجنة التربية في عين عيسى إعادة العملية التربوية إلى سابق عهدها في باقي المدارس في الناحية والقرى التابعة لها بعد تعرضها لبعض القذائف من مرتزقة الاحتلال التركي، وذلك بافتتاح المدارس أمام التلاميذ وتشجيع أولياء الأمور من خلال الجولات والكومينات لإرسال أبنائهم إليها لاستكمال تعليمهم.

وبهذا الصدد أشارت المتحدثة باسم لجنة التربية بناحية عين عيسى مزكين كوبو إلى أن الهجمات الأخيرة على الناحية ونزوح الأهالي عنها أثّر على سير العملية التعليمية في الناحية، بسبب مخاوف الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً من تعرضها للقصف.

وبيّنت كوبو بأنهم افتتحوا كافة المدارس في الناحية والقرى التابعة لها منذ بداية الأسبوع الجاري، مُشيرةً إلى أنهم يشهدون تجاوباً ملحوظاً من الأهالي في إرسال أبنائهم إلى المدارس.

والجدير بالذكر أن إحصائيات المُجمّع التربوي في بداية العام الدراسي لأعداد التلاميذ للعام الدراسي 2019/2020 وصل لـ 18 ألف طالبـ/ة، يُشرف على سير عمليتهم التعليمية 600 معلم/ـة.

(ج)

ANHA